Новости, события, факты

146 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Свириденко
    👍👍👍👍👍С прошедшим днём ...
  • Elena Krotenko
    Ничего этому зеле не будет.. Единственные, кто может реально его замочить, это сами музыканты. Кремль же, как обычно,...Foreign Affairs: ...
  • саша дмитренко
    а  бульбаш тепло  поздравил зеленского  с  праздником,,,,С прошедшим днём ...

Травля украинцев от поляков по Wi-Fi: «Валите домой»

Травля украинцев от поляков по Wi-Fi: «Валите домой»

В Польше настолько устали от назойливых украинских беженцев, что в последнее время в многоквартирных домах даже устраивают негласное соревнование, кто оскорбительнее выскажется в адрес «понаехавших».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх