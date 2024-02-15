Азаров оценил шансы на заморозку украинского конфликта

Заморозка украинского конфликта на данный момент вряд ли возможна, потому что этот вариант не в интересах ни одной из сторон, заявил в интервью «Известиям» экс-премьер Украины (2010–2014 годы) Николай Азаров.
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