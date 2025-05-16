Яковенко заявил, что у Медведева есть прогресс в игре на грунте

Бывший пресс-секретарь Федерации тенниса России (ФТР) Виталий Яковенко заявил, что российский теннисист Даниил Медведев может занести себе в актив турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
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