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Закон, порядок, государство

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В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело об обороте свыше 5,1 тысячи бутылок водки без акцизов

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело об обороте свыше 5,1 тысячи бутылок водки без акцизов

Следователями СЧ СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя г.

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