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ТАСС

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На ЗАЭС заявили, что мир не должен привыкать к военным ударам по станции

На ЗАЭС заявили, что мир не должен привыкать к военным ударам по станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество не должно привыкать к тому, что Запорожская АЭС, находящаяся на линии боевого соприкосновения, подвергается военным ударам Вооруженных сил Украины.

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