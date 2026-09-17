На ЗАЭС заявили, что мир не должен привыкать к военным ударам по станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество не должно привыкать к тому, что Запорожская АЭС, находящаяся на линии боевого соприкосновения, подвергается военным ударам Вооруженных сил Украины.
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