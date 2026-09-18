«Карпатская восьмёрка»: Зеленский придумал очередной международный формат Зеленский анонсировал новый международный формат – «Карпатская в.
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