Житель Городца заплатит 1000 рублей за нож в суде

В Городецком округе 60-летнего местного жителя оштрафовали на 1000 рублей за попытку пройти в здание суда со складным ножом, который обнаружили при досмотре, хотя ранее мужчина заявлял приставу об отсутствии запрещённых предметов.
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