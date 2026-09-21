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Царьград

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Житель Городца заплатит 1000 рублей за нож в суде

Житель Городца заплатит 1000 рублей за нож в суде

В Городецком округе 60-летнего местного жителя оштрафовали на 1000 рублей за попытку пройти в здание суда со складным ножом, который обнаружили при досмотре, хотя ранее мужчина заявлял приставу об отсутствии запрещённых предметов.

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