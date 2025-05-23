Язь - речной князь

Согласно литературным данным, пестрый толстолобик может весить до 8 килограммов. Одно из самых впечатляющих зрелищ для любого рыбака — это стая больших красивых рыб, плавающих на поверхности воды в солнечный день.
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