Правительство определило меры поддержки малого бизнеса и ИП из-за мобилизации

Российское правительство совместно с представителями бизнеса сформировало блок мер поддержки для решения проблем малого и среднего предпринимательства (МСП), а также индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с объявлением частичной мобилизации.
Российское правительство совместно с представителями бизнеса сформировало блок мер поддержки для решения проблем малого и среднего предпринимательства (МСП), а также индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с объявлением частичной мобилизации.
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