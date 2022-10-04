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Правительство определило меры поддержки малого бизнеса и ИП из-за мобилизации

Правительство определило меры поддержки малого бизнеса и ИП из-за мобилизации

Российское правительство совместно с представителями бизнеса сформировало блок мер поддержки для решения проблем малого и среднего предпринимательства (МСП), а также индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с объявлением частичной мобилизации.

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