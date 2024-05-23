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Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/2 финала. «Монако» примет «Бурк», «Париж» сыграет с «Виллербаном»

В первых матчах полуфинальных серий «Монако» примет «Бурк», «Париж» встретится с «Виллербаном». Чемпионат Франции Плей-офф 1/2 финала (до двух побед) Первые матчи Монако – Бурк Дата проведения 23 мая, 20.

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