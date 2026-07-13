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Тамбиев о штабе «Динамо»: «Банада трудился со мной в «Адмирале», Столярова оставили – он хорошо знает английский. С видеотренерами работал в СКА»

Главный тренер « Динамо » Леонид Тамбиев прокомментировал выбор специалистов в штаб команды на следующий сезон.

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