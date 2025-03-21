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Москвича задержали за передачу Украине данных для атаки на аэродром в Курске

Москвича задержали за передачу Украине данных для атаки на аэродром в Курске

РИА Новости/Дмитрий Макеев Жителя Москвы Эльдара Марченко задержали за причастность к террористической атаке боевиков ВСУ на аэродром в Курске, мужчина передал украинским спецслужбам координаты для нанесения удара, сообщила пресс-служба СК России.

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