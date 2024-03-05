ВНИМАНИЕ! В ближайшее время в Российской Федерации пройдут выборы Президента. В том числе пройдут они и на так называемых «новых территориях» (хотя на самом деле они вполне себе старые, входили в состав нашей страны на протяжении многих столетий, просто недавно снова вернулись, обнулив историческую несправедливость 1991 года) – на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.