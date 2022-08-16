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На Северном флоте начался лагерный сбор подразделений РХБ защиты

На Северном флоте начался лагерный сбор подразделений РХБ защиты

Основной целью мероприятия является совершенствование полевой выучки и слаженности подразделений при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты в различных видах боя.

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