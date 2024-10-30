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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Российских риэлторов хотят поставить под жёсткий контроль

Госдума рассмотрит законопроект о регулирование риелторской деятельности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автора законопроекта заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

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