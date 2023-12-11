В Красноярске вынесен приговор Анатолию Быкову за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета в 1998 году

Собранные вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Анатолия Быкова.
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