hh: в октябре российские работодатели искали "фею праздника" и "волка продаж"

Одной из самых необычных вакансий октября стала "фея праздника". В ее обязанности входит общение с клиентами, поддержание радостной атмосферы во время мероприятий, а также контроль тайминга и помощь актерам и декораторам.
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