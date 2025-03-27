«Норм — не норм»: Первый зам губернатора ХМАО Тараканов снялся в экспериментальном ролике. Видео

Первый заместитель губернатора ХМАО Павел Тараканов снялся в экспериментальном видео. Продюсерский центр окружного правительства для главного форума муниципалов страны «Малая Родина — сила России» записал ролик с коротким интервью в стиле «норм — не норм».
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