Ангарский завод полимеров – победитель областного конкурса за высокую социальную эффективность

Ангарский завод полимеров (входит в состав ПАО «НК «Роснефть») стал обладателем серебряного результата областного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2024 года.
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