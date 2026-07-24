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Царьград

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СПбИК отказала "Яблоку" в регистрации на выборы в парламент города

СПбИК отказала "Яблоку" в регистрации на выборы в парламент города

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отклонила список "Яблока" на выборы в парламент города из-за отсутствия первого финансового отчета.

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