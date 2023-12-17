Страдают и люди и животные: найдена неожиданная угроза существования балтийских нерп

Активисты утверждают, что балтийские нерпы находятся под угрозой вымирания из-за аэролодок.Экологические активисты из фонда "Друзья балтийской нерпы" обратились к администрации национального парка "Ладожские шхеры" с требованием запретить движение аэролодок в данном регионе.