В ходе выборов в Европарламент, проходивших с 6 по 9 июня, немалого успеха добились правые партии. Результаты кампании свидетельствуют о непопулярности нынешней политики Брюсселя, значимой частью которой являются антироссийские санкции.
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