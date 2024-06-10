Будни мужчин. Все что нам интересно

В ходе выборов в Европарламент, проходивших с 6 по 9 июня, немалого успеха добились правые партии. Результаты кампании свидетельствуют о непопулярности нынешней политики Брюсселя, значимой частью которой являются антироссийские санкции.