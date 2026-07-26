Адмирал Моисеев приравнял атаки ВСУ к терроризму

Атаки украинских сил на гражданское судоходство в акватории приобрели системный характер и квалифицируются как акты международного терроризма, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев.
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