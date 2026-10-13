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Спорт Уик-Энд

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«С таким напряжением мозг испытывает большую нагрузку» - Орлов указал на ошибку тренеров «Зенита»

«С таким напряжением мозг испытывает большую нагрузку» - Орлов указал на ошибку тренеров «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».

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