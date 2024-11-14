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Русофоба Познера двигают Первый канал и "Яндекс", несмотря на протесты граждан

Русофоба Познера двигают Первый канал и "Яндекс", несмотря на протесты граждан

Юрий Кот     Познер вернулся в Россию к любимой кормушке. Отметился на Первом канале, а следом все либеральные русофобские структуры начали подтягивать его в свои проекты.

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Комментарии
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Александр Бабин
Неисповедимы твои пути господи.Этот еврейчик поливает грязью Россию и россиян и за это от России деньги получает
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12 час.
Юрий анин
Надо просто не включать Первый...и только всего...
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10 час.
Ингерман Ланская
это ж сколько тут фанатов-смотрителей Перьвого канала !!! кущить не могут - Так хочут посмотреть Любимый канал!!! 1000 других каналов не надо -Дай пазырить тв-Ёпрста!!!
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10 час.

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