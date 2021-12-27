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Брать, или не брать: пять китайских кроссоверов, за которых не стыдно

Брать, или не брать: пять китайских кроссоверов, за которых не стыдно

Помните, как все твердили, что не стоит покупать «китайцев»? Кажется, всё поменялосьПомните, как последние полтора десятилетия российские автовладельцы все твердили, мол, пока еще рано покупать «китайцев»? Подходящий момент нагрянул неожиданно.

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