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«Это мировая война»: папа римский дал характеристику конфликта на Украине

«Это мировая война»: папа римский дал характеристику конфликта на Украине

Конфликт на Украине представляет собой «мировую войну». С таким заявлением выступил папа римский. Он подчеркнул, что к данному противостоянию оказалось причастно «уже несколько рук», и обратил внимание на множество интересов в этом отношении.

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