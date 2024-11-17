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Трамп определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома

Трамп определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома

Сначала предполагалось, что 50-летнюю чернокожую демократку-лесбиянку Карин Жан-Пьер (нечто, родившееся на принадлежащем Франции острове Мартиника в семье гаитянских иммигрантов, близкая подруга/соратница Камалы Харрис, до сентября 2023 года состоявшая в однополом "браке" с бывшим корреспондентком CNN Сюзанной Мальво) сменит 29-летняя экс-фигуристка и модель с обложек ведущих глянцевых изданий Элизабет Пипко по прозвищу "куколка Трампа", пресс-секретарь Национального комитета Республиканской партии, которая родилась в еврейской семье эмигрантов из Советского Союза и является внучкой советско-американского художника из Минска Марка Клионского (представителя ленинградской школы соцреализма), хорошо знает русский язык, продвигает бренд одежды Esteem X Pipko и успела опубликовать собственную автобиографию.

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