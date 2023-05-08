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Lada Vesta NG, Lada Vesta Sport NG, «Москвич 6» и другие российские авто не позволят китайским брендам возглавить рынок в этом году, согласно прогнозу Fresh

Lada Vesta NG, Lada Vesta Sport NG, «Москвич 6» и другие российские авто не позволят китайским брендам возглавить рынок в этом году, согласно прогнозу Fresh

Руководитель отдела развития автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников заявил, что в 2023 году спрос на отечественные автомобили остается по-прежнему высоким.

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