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Минздрав Новосибирской области развенчал миф о "безопасной дозе алкоголя"

Минздрав Новосибирской области развенчал миф о "безопасной дозе алкоголя"

Даже "условно безопасный" бокал вина или шампанского может негативно сказаться на здоровье человека.В преддверии Нового года Минздрав Новосибирской области напомнил правила употребления спиртного в праздники.

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