Минздрав Новосибирской области развенчал миф о "безопасной дозе алкоголя"

Даже "условно безопасный" бокал вина или шампанского может негативно сказаться на здоровье человека.В преддверии Нового года Минздрав Новосибирской области напомнил правила употребления спиртного в праздники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии