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Закон и Порядок

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Про русский антисемитизм, которого нет

Про русский антисемитизм, которого нет

Пожалуй, главная причина того, что средний русский человек (в отличие от хохлов и поляков) не способен к антисемитизму состоит в следующем.

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