Военные технологии, без которых нет будущего

Динамика современных конфликтов показывает, что успех на поле боя во многом зависит не только от комплексного применения средств разведки и огневого поражения, но в большей степени от правильно выбранного решения, пусть даже и не оптимального.
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