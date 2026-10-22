Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), действующий при ФСБ, предписал объектам критической информационной инфраструктуры временно отключать сайты, если они не успевают обновить программное обеспечение из-за уязвимостей в PHP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп сменил глав...
- ВТБ и банковская ...
- Мелони обвинила п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым