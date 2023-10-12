Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии

Кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии

Подрыв газопровода в Финляндии могут использовать против российского СПГ @ IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press Tекст: Ольга Самофалова Россия обеспокоена новостями о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией, учитывая опасные прецеденты терактов против «Северных потоков».

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