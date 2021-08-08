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Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Василий Каверин – серебряный призер Всероссийского турнира по боксу

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Василий Каверин – серебряный призер Всероссийского турнира по боксу

В Якутске во Дворце спорта «50 лет Победы» завершились Всероссийские соревнования по боксу класса «А» памяти президента Федерации бокса Республики Саха (Якутия) Александра Федотова .

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