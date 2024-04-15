Украинские пропагандисты запустили в патриотических СМИ новую тему. Сотрудники Первого медобъединения Львова сообщили, что 12-летняя Яна Степаненко пробежала в США одну из дистанций Бостонского марафона длиной в 5 км.
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