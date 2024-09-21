«Энерготехнохаб Петербург» запустил новый сезон инкубатора

Победители получат гранты на развитие опытных образцов и создание своего дела «Энерготехнохаб Петербург» запускает новый сезон инкубатора – программы развития стартапов для энергетики, принять участие в котором могут молодые предприниматели, инженерные команды вузов, научно-технические институты и конструкторские бюро.
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