УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гришаев Александр
    Это работа мигрантов или хохлов, которые проводят специалные тер. акции на территории страны!Третий ребенок ум...
  • Людмила Лепаева
    Вор на ворк и вором погоняетНаглость в квадра...
  • tsan tsan
    Лица ?Иноагенты взвыли ...

В Петербурге завели дело по факту убийства женщины, тело которой уничтожали кислотой

В Петербурге завели дело по факту убийства женщины, тело которой уничтожали кислотой

О произошедшем информировали в местном ГСУ СК РФ, передает корреспондент УтроNews. Инцидент произошел на минувшей неделе - в компетентные органы с заявлением обратилась женщина: по ее словам, экс-супруг убил возлюбленную, после чего тело спрятал в пластиковую бочку с кислотой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх