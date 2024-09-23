В Петербурге завели дело по факту убийства женщины, тело которой уничтожали кислотой

О произошедшем информировали в местном ГСУ СК РФ, передает корреспондент УтроNews. Инцидент произошел на минувшей неделе - в компетентные органы с заявлением обратилась женщина: по ее словам, экс-супруг убил возлюбленную, после чего тело спрятал в пластиковую бочку с кислотой.
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