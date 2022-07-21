Производители иван-чая смогут получить господдержку

Компании, занимающиеся сбором и переработкой кипрея узколистного, пока не могут претендовать на получение субсидии или иной помощи от государства, так как иван-чай не входит в утвержденный перечень сельхозпродукции, сообщил телеканал «360°».
Компании, занимающиеся сбором и переработкой кипрея узколистного, пока не могут претендовать на получение субсидии или иной помощи от государства, так как иван-чай не входит в утвержденный перечень сельхозпродукции, сообщил телеканал «360°».
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