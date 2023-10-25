Небензя: Теперь задача предотвращения эскалации конфликта стоит перед Генассамблеей ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 23 октября, заявил, что поскольку Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд по предотвращению дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта, теперь эта задача лежит на Генассамблее, – сообщают СМИ.
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