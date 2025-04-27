ИИ, исчерпав человеческие данные, осваивает самостоятельное обучение

Искусственный интеллект (ИИ) вступает в новую, беспрецедентную фазу своего развития. После анализа колоссальных объемов данных, созданных человечеством – от научных трудов и программного кода до философских текстов и многого другого, – системы ИИ начинают сталкиваться с дефицитом новой информации.