Спрос на роскошь поднял фондовые индексы Европы к 2-х летним максимумам

Отчет модного дома LVMH, стал настоящим событием в пятницу для европейских инвесторов. Если в начале и середине года, отчеты французский модельеров, показывали стагнацию спроса на предметы роскоши, то по итогам кварта и года, победил потребительский оптимизм.