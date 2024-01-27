Спрос на роскошь поднял фондовые индексы Европы к 2-х летним максимумам

Отчет модного дома LVMH, стал настоящим событием в пятницу для европейских инвесторов. Если в начале и середине года, отчеты французский модельеров, показывали стагнацию спроса на предметы роскоши, то по итогам кварта и года, победил потребительский оптимизм.
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