Арест и встреча с президентом: О самом спорном факте карьеры Суровикина рассказал генерал Марченков
Генерал-полковник Марченков заявил, что Суровикин никогда не предавал присягу. Военачальник откровенно рассказал о самом спорном эпизоде карьеры "генерала Армагеддона".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Так где же он сейчас? Или даём ЦИПСО возможность разгонять среди россиян угадайку? Слабло ИО ОФИЦИАЛЬНО заявить: СИДИТ, УВОЛЕН, Болен, иную правдоподобную версию. на правду от них никто и не надеется. Они её в принципе говорить не могут сразу после того, как получают звание от подполковника и выше...
Любой скандальный случай и власти никогда не говорят правды. Что-то в отношениях с Турцией? Помидоры у них больные, нельзя их покупать. И так везде.
Свежие комментарии