Арест и встреча с президентом: О самом спорном факте карьеры Суровикина рассказал генерал Марченков

Ратник Ратник

Так где же он сейчас? Или даём ЦИПСО возможность разгонять среди россиян угадайку? Слабло ИО ОФИЦИАЛЬНО заявить: СИДИТ, УВОЛЕН, Болен, иную правдоподобную версию. на правду от них никто и не надеется. Они её в принципе говорить не могут сразу после того, как получают звание от подполковника и выше...