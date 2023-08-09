Царьград

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Арест и встреча с президентом: О самом спорном факте карьеры Суровикина рассказал генерал Марченков

Арест и встреча с президентом: О самом спорном факте карьеры Суровикина рассказал генерал Марченков

Генерал-полковник Марченков заявил, что Суровикин никогда не предавал присягу. Военачальник откровенно рассказал о самом спорном эпизоде карьеры "генерала Армагеддона".

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Комментарии
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Ратник Ратник
Так где же он сейчас? Или даём ЦИПСО возможность разгонять среди россиян угадайку? Слабло ИО ОФИЦИАЛЬНО заявить: СИДИТ, УВОЛЕН, Болен, иную правдоподобную версию. на правду от них никто и не надеется. Они её в принципе говорить не могут сразу после того, как получают звание от подполковника и выше...
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6 час.
М
ММ
Любой скандальный случай и власти никогда не говорят правды. Что-то в отношениях с Турцией? Помидоры у них больные, нельзя их покупать. И так везде.
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1 час.

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