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Тяжельников: Взрослым можно съедать в день до 300 граммов тыквы

Тяжельников: Взрослым можно съедать в день до 300 граммов тыквы

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил, что в день можно съедать 200-300 граммов тыквы взрослым, и 100 граммов — детям.

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