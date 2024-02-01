В городе Нелидово сотрудники ГИБДД провели акцию «Будь заметным на дороге»

В городе Нелидово Тверской области прошла акция «Будь заметным на дороге». Об этом сообщили в ГИБДД. Автоинспекторы вблизи пешеходных провели профилактические беседы с пешеходами и напомнили о важности применения световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, уделяя особое внимание детям.