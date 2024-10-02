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Нижегородская правда

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11 компаний готовы реализовать инвестпроекты на борской площадке при ее включении в состав ОЭЗ «Кулибин»

11 компаний готовы реализовать инвестпроекты на борской площадке при ее включении в состав ОЭЗ «Кулибин»

11 компаний-инвесторов подписали соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории Борского муниципального округа, которую планируется включить в состав особой экономической зоны «Кулибин».

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