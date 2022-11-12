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Джокович о матче с Циципасом, которого победил 8 раз подряд: «Мы с ним встречались на двух моих последних турнирах, и оба матча были упорными»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал матч со Стефаносом Циципасом на старте группового этапа итогового турнира ATP.

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