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Экспозиция «Первые в России — стране возможностей» открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия»

Экспозиция «Первые в России — стране возможностей» открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия»

В павильоне №1 «Центральный» для всех гостей Международной выставки-форума «Россия», которая стартовала в День народного единства, Движение Первых совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» запустили уникальный проект «Первые в России – стране возможностей».

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