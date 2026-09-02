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Газета.ру

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Вице-премьер Новак заявил об усилении защиты НПЗ от атак БПЛА

Вице-премьер Новак заявил об усилении защиты НПЗ от атак БПЛА

 © Егор Алеев/ТАСС Российские нефтяные компании увеличили расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников и вместе с Минобороны разрабатывают новые меры безопасности, заявил вице-премьер Александр Новак.

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