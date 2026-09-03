Пушилин: три человека погибли в ДНР в результате ударов БПЛА

Трое мирных жителей погибли, еще 14 пострадали в результате ударов беспилотников по территории ДНР в четверг, 3 сентября.
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